Мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку на улице в Подмосковье

В деревне Плесенское Наро-Фоминского округа на семилетнюю девочку напал прохожий с ножом. Ребёнка госпитализировали с порезами обеих щёк и уха. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что мужчину задержали.

Источник: Life.ru

«Полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе. Потерпевшая госпитализирована», — пишет Волк.

Полиция продолжает проверку обстоятельств инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Девочка и мужчина знакомы не были.

Ранее в Хабаровском крае суд приговорил родителей к 20 годам тюрьмы за убийство двухлетней дочери. Они запирали девочку в тесный короб, морили голодом и не ухаживали за ней. Ребёнок умер от истощения.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше