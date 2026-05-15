Мужчина ударил ножом семилетнюю девочку в Подмосковье

Мужчина ударил ножом семилетнюю девочку в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Полицейские задержали злоумышленника. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В Подмосковье полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Пострадавшую доставили в больницу. На момент публикации материала нет информации о состоянии ее здоровья.
Ранее другой мужчина ранил ножом жену и сына в квартире дома в Москве. Им удалось спрятаться от изверга. Впоследствии его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.