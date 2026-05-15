В Минздраве оценили состояние пострадавших при пожаре на объекте в Башкирии

Двое пострадавших при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции в селе Нурлино в Башкирии находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Третий пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. «Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказали ТАСС в региональном Минздраве.

Пожар произошел 13 мая. Станция обеспечивает перекачку нефти на предприятия «Транснефти». По данным МЧС, возгорание возникло на нефтяном резервуаре, который был выведен из эксплуатации. В Минздраве сообщали, что один из пострадавших получил ожоги 90% тела, в том числе глаз. Второй — ожоги 60% тела.

