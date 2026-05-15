В Якутске школьница инсценировала похищение по заданию мошенников

Полиция Якутска раскрыла дерзкую аферу: мошенники заставили 15-летнюю школьницу инсценировать похищение, а другого подростка — ограбить ее квартиру. Злоумышленники действовали дистанционно, используя фишинговые ссылки и психологическое давление.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В Якутске сотрудники уголовного розыска раскрыли многоходовую схему телефонных аферистов, которые дистанционно заставили 15-летнюю девочку инсценировать собственное похищение, а другого школьника ограбить ее квартиру. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местный житель обнаружил дома вскрытый сейф, из которого пропали деньги и драгоценности. Сразу после этого неизвестные потребовали у него 15 тысяч долларов выкупа за якобы похищенную 15-летнюю дочь, прислав фото украденных сбережений. Однако выяснилось, что школьница не была похищена, а действовала по инструкциям телефонных аферистов.

Мошенники позвонили ей под видом силовиков, напугали «подозрительной активностью» на счетах родителей и предложили поучаствовать в тайной спецоперации. Она передала фото сейфа злоумышленникам, спрятала ключи от квартиры и уехала за город.

Вторым звеном в схеме стал школьник, которого мошенники завербовали через фишинговую ссылку. Ему позвонил «следователь ФСБ» и обвинил в киберпреступлениях.

Под давлением подросток вскрыл квартиру с помощью оставленных ключей, распилил сейф и перевел часть средств на счета аферистов. Ценности он спрятал в указанном тайнике.

За украденными ценностями в город прилетел 18-летний студент из Новосибирска — его задержали в день прибытия. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за продажу банковских карт мошенникам.

«Ювелирные изделия и часть похищенных денежных средств изъяты и будут возвращены законному владельцу», — сообщила Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше