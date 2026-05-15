В Якутске школьница инсценировала похищение по заданию мошенников

Местный житель обнаружил дома вскрытый сейф, из которого пропали деньги и драгоценности. Сразу после этого неизвестные потребовали у него 15 тысяч долларов выкупа за якобы похищенную 15-летнюю дочь, прислав фото украденных сбережений. Однако выяснилось, что школьница не была похищена, а действовала по инструкциям телефонных аферистов.