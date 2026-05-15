Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире львы напали на сотрудника передвижного цирка

В передвижном цирке на улице Тракторной во Владимире львы напали на дрессировщика. На место прибыла скорая помощь, мужчину госпитализировали с травмой предплечья.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Во Владимире дрессировщик пострадал в результате нападения львов. Инцидент произошёл в передвижном цирке на улице Тракторной, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что тревогу подняли после громкого рыка льва и криков о помощи со стороны цирковых фургонов. Работники цирка оперативно отправились на помощь коллеге, также на место вызвали бригаду скорой помощи.

Вскоре мужчину вывели с территории цирка с повязкой на предплечье, после чего медики погрузили его на носилки и госпитализировали.

Как уточнила представитель цирка, при нападении львов был травмирован дрессировщик.