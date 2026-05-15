Во Владимире львы напали на сотрудника передвижного цирка

Во Владимире дрессировщик пострадал в результате нападения львов. Инцидент произошёл в передвижном цирке на улице Тракторной, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Очевидцы рассказали, что тревогу подняли после громкого рыка льва и криков о помощи со стороны цирковых фургонов. Работники цирка оперативно отправились на помощь коллеге, также на место вызвали бригаду скорой помощи.
Вскоре мужчину вывели с территории цирка с повязкой на предплечье, после чего медики погрузили его на носилки и госпитализировали.
Как уточнила представитель цирка, при нападении львов был травмирован дрессировщик.