При атаке ВСУ на Шахтерск пострадали девять человек

ДК города Шахтерска подвергся атаке беспилотников ВСУ во время приема граждан главой городской администрации — пострадали девять человек. Трое раненых госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав республики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Девять человек получили ранения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по дому культуры в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Ранее мэр Александр Шатов сообщал, что ВСУ атаковали здание ДК четырьмя дронами во время приема граждан главой городской администрации.

В Минздраве уточнили состояние пострадавших: «Девять пострадавших: один в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в среднем и легком. Госпитализировано трое».

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше