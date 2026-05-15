При атаке ВСУ на Шахтерск пострадали девять человек

Девять человек получили ранения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по дому культуры в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Ранее мэр Александр Шатов сообщал, что ВСУ атаковали здание ДК четырьмя дронами во время приема граждан главой городской администрации.
В Минздраве уточнили состояние пострадавших: «Девять пострадавших: один в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в среднем и легком. Госпитализировано трое».