В Красноярске 33 учащихся заболели кишечной инфекцией

В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. У 33 учащихся выявлены симптомы заболевания, у части школьников лабораторно подтвержден норовирус. Все случаи — легкой и средней тяжести, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства берут пробы готовой продукции и воды, делают смывы с поверхностей, а также обследуют сотрудников пищеблока, задействованных в приготовлении еды. В связи с инцидентом образовательное учреждение временно переведено на дистанционный формат обучения.
По факту произошедшего краевое управление СК России возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На территории корпуса работали следователи, устанавливается точное число пострадавших и источник заражения.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку того, как в кадетском корпусе соблюдались санитарно-эпидемиологические требования и правила организации питания. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования, а также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела.