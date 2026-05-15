В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

«Режим ЧС введен на территории города Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.
Ранее, в пятницу, губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, в том числе ребенок.