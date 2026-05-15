В Ленобласти задержали мужчину, устроившего теракт в Южной Осетии 20 лет назад

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, находившегося в международном розыске за совершение тяжких преступлений. Фигурант обвиняется в причастности к организации теракта в Цхинвале, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в начале апреля 2006 года злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство. Спустя два месяца, действуя в составе группы сообщников, он привел его в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия.
Операция по задержанию фигуранта проводилась совместно сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и представителями Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Южной Осетии.
Задержанному вменяют соучастие в теракте и незаконное изготовление оружия. Мужчину доставили в отдел полиции в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда его вскоре передадут инициатору розыска.