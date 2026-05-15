Собянин сообщил об отражении атаки уже девяти направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 15 мая, сообщил об отражении атаки уже девяти направлявшихся к Москве дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, — отметил Собянин.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил глава города в МАКС.

В этот же день в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.

Утром 15 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за ночь сбили 355 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

