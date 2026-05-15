Ликвидирован украинец, расстрелявший патруль в Хмельницкой области

Вооруженный преступник, совершивший убийство полицейского в Хмельницкой области, был ликвидирован в ходе спецоперации. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
После нападения на патруль, произошедшего 15 мая при проверке документов в селе Терлевка, злоумышленник скрылся в лесополосе, продолжая представлять угрозу для окружающих. Как отметил Выговский, в ходе своего бегства преступник попытался подорвать машину с лесниками, бросив в их сторону гранату, однако люди чудом не пострадали.
«У него было уже безразлично, кого лишать жизни. Решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права управления авто, превратилось в решение убивать», — написал глава ведомства.
На поиски убийцы были брошены силы полицейского спецназа. Когда подозреваемый заметил бронеавтомобиль правоохранителей, он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки преступник был нейтрализован.
Глава Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего в этой схватке сотрудника правоохранительных органов — Сергея Черного.
Ранее сообщалось, что инцидент начался с рутинной проверки водителя, который был лишен права управления транспортным средством по решению суда, что и стало катализатором трагических событий.