Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы. Ранее днём поступила информация об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в направлении столицы. Всего после полуночи 15 мая столицу пытались атаковать как минимум девять беспилотников.

Вместе с тем, напомним, что российские силы ПВО минувшей ночью отразили одну из самых массированных атак украинских беспилотников, перехватив и уничтожив 355 дронов самолётного типа. Удар наносился сразу по нескольким направлениям. Беспилотники пытались прорваться в воздушное пространство почти двух десятков регионов страны. Дроны также сбивали над акваториями Азовского и Каспийского морей.

