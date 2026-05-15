Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску ЦБ

23 декабря того же года заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что Euroclear начал разблокировку части средств Евразийского банка развития, которые заморозили вместе с российскими счетами из-за санкций, введенных против Национального расчетного депозитария. По словам Кенбеила, с начала 2023 года из общей суммы замороженных средств в 733 миллиона долларов стало доступно уже более 600 миллионов долларов.