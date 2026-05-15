Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску ЦБ

Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка (ЦБ) в пятницу, 15 мая, взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank в семи разных валютах. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, пишет РИА Новости.
— Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиардов евро, — передает агентство.
15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. 18 декабря представители регулятора сообщили, что Центробанк будет взыскивать с банков Евросоюза в российском арбитражном суде убытки, вызванные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.
23 декабря того же года заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что Euroclear начал разблокировку части средств Евразийского банка развития, которые заморозили вместе с российскими счетами из-за санкций, введенных против Национального расчетного депозитария. По словам Кенбеила, с начала 2023 года из общей суммы замороженных средств в 733 миллиона долларов стало доступно уже более 600 миллионов долларов.