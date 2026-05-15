Женщина родила ребенка в вагоне подмосковной электрички

На станции Софрино Ярославского направления Московской железной дороги у девушки начались схватки. Очевидцы вызвали скорую помощь, и прибывшие на место врачи приняли роды в вагоне.
Девушка ехала в электричке по маршруту Сергиев Посад — Москва-Ярославская. По словам очевидцев случившегося, роды прошли успешно — пассажирку вместе с ребенком увезли в роддом, а поезд продолжил следовать в сторону столицы, передает Telegram-канал Shot.
30 апреля 2025 года женщина родила ребенка на станции метро «Чистые пруды» в Москве, после чего ее вынесли из метрополитена на носилках. По словам представителей департамента здравоохранения столицы, пассажирка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма и чувствует себя хорошо. Попутчица женщины оказалась ординатором и будущим акушером-гинекологом, поэтому сразу начала оказывать ей первую помощь и принимать роды.