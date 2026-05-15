Женщина родила ребенка в вагоне подмосковной электрички

30 апреля 2025 года женщина родила ребенка на станции метро «Чистые пруды» в Москве, после чего ее вынесли из метрополитена на носилках. По словам представителей департамента здравоохранения столицы, пассажирка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма и чувствует себя хорошо. Попутчица женщины оказалась ординатором и будущим акушером-гинекологом, поэтому сразу начала оказывать ей первую помощь и принимать роды.