Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате инцидента есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в оперативном штабе региона.
На место происшествия оперативно выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, уточнили в Telegram-канале оперштаба.
15 мая в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.