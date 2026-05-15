В Перми целый многоквартирный дом отправили на карантин из-за вспышки кори

В Перми жилой дом на улице Николая Островского полностью закрыли на карантин после выявления случая кори. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на сообщения жителей и объявление в подъезде. В тексте говорится, что в здании организованы противоэпидемические мероприятия.