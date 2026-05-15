ВСУ беспилотником атаковали многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие

В Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
«Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие, информация о количестве уточняется», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате удара пострадали четыре человека, включая трехлетнего ребенка. В оперштабе также сообщили, что из-за атаки произошло возгорание нескольких балконов дома, открытый огонь был ликвидирован. На место происшествия уже выехал врио губернатора Александр Шуваев.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ пытались нанести удар ракетами по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших, по предварительной информации, нет.