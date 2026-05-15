Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по жилому дому в Белгороде

Четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в оперативном штабе региона.
— Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу, — сказано в публикации.
По информации оперштаба, еще двоих пострадавших — мужчину и женщину — с осколочными ранениями сейчас доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали возгорание. Также в доме повреждены фасад и остекление, передает Telegram-канал ведомства.
Утром 15 мая Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Повреждения получили объект инфраструктуры, автобус и легковой автомобиль.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки украинских войск на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали по меньшей мере 12 человек.