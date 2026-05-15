Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка и трое взрослых пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе ребёнок, сообщил оперативный штаб области.

Источник: Life.ru

Среди раненых — трёхлетняя девочка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги. Её везут в детскую областную клиническую больницу. Женщину с осколками в лицо и голень транспортируют в областную клиническую больницу. Ещё двоих — мужчину и женщину — с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу № 2.

После удара загорелись несколько балконов, пожарные быстро потушили открытое горение. В доме повреждены фасад и стёкла. На место выехал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё трое получили ранения. Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон нанёс удар по частному участку. Ещё один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше