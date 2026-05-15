Девочка и трое взрослых пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё трое получили ранения. Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон нанёс удар по частному участку. Ещё один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.