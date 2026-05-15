Двух человек госпитализировали в Подмосковье после укуса змей

В Московской области двоих человек доставили в больницу после укусов змей. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил 112.
В Орехово-Зуеве змея укусила за палец 70-летнюю женщину, после чего ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один случай произошел в Егорьевске — там змея укусила шестилетнего мальчика, после чего у него диагностировали токсическое действие яда и увезли в больницу, передает Telegram-канал.
Врач скорой помощи АО «Медицина» Светлана Гузь рассказала, что в первые две минуты после укуса змеи необходимо отойти от нее и при возможности сфотографировать. С помощью снимка будет проще подобрать антидот — гадючный или против ядовитых.
8 апреля в округе Напа в американском штате Калифорния 78-летняя женщина скончалась после трех укусов гремучей змеи. Тройная доза яда привела к развитию тяжелой интоксикации и диссеминированного внутрисосудистого свертывания, в результате чего пострадавшая умерла через два дня после случившегося.