Матерился и хватался за врачей: ВС разрешил наказать судью за мелкое хулиганство

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Заседание запланировано на 25 мая. Как указано в повестке, обсуждение пройдёт на основании закона «О статусе судей в Российской Федерации». Если решение окажется положительным, экс-судья утратит ключевые привилегии, включая неприкосновенность. Он также лишится положенного материального и социального обеспечения.