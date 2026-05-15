Над Брянской областью сбили 24 беспилотника

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО минувшей ночью отразили одну из самых массированных атак украинских беспилотников, перехватив и уничтожив 355 дронов самолётного типа. Удар наносился сразу по нескольким направлениям. Беспилотники пытались прорваться в воздушное пространство почти двух десятков регионов страны. Дроны также сбивали над акваториями Азовского и Каспийского морей.