На предприятии в Нюрнберге 30 человек пострадали при утечке химикатов

В Нюрнберге произошла утечка химикатов на предприятии, в результате чего пострадали не менее 30 человек, двое из них в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Баварский Красный Крест.
Инцидент случился около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на улице Турн‑и‑Таксис в районе Шафхоф. На место оперативно прибыли пожарные, медики и полицейские. По данным пожарной службы, в ликвидации последствий одновременно участвовали около 100 спасателей.
По информации экстренных служб, 20 человек получили легкие травмы, еще восемь — травмы средней степени тяжести. Еще два человека находятся в критическом состоянии. Кроме того, 17 пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения, ещё около 90 человек получили медицинскую и психологическую помощь прямо на месте.
Тип химикатов и точная причина аварии пока не установлены. По данным пожарных, предприятие регулярно работает с химическими веществами. Уточняется, что выделившиеся вещества не вышли за пределы здания, а все находившиеся в комплексе люди были эвакуированы в качестве меры предосторожности.