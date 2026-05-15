Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на дом в Белгороде выросло

Число пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на многоквартирный жилой дом в Белгороде возросло до девяти человек. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Как уточнили в оперштабе, 19-летний молодой человек с акубаротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и нижних конечностей проходит лечение в областной клинической больнице. Трое пострадавших госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения различных частей тела. «Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — заявили в оперштабе.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше