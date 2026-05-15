Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на дом в Белгороде выросло

«По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Как уточнили в оперштабе, 19-летний молодой человек с акубаротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и нижних конечностей проходит лечение в областной клинической больнице. Трое пострадавших госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения различных частей тела. «Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — заявили в оперштабе.
На месте происшествия продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.