На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Предупреждение начало действовать в Киеве в 22:24 мск, а затем в течение нескольких минут сирены сработали во всех регионах страны.
Позднее воздушная тревога была отменена в Киеве и в большинстве регионов.
В украинской столице сирены работали 24 минуты.
К настоящему времени сирены продолжают работать в Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (23:01 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.
