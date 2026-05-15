В Череповце водитель погиб после наезда на три припаркованные машины

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 погиб после наезда на три припаркованные машины в Череповце Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
«Сегодня в Череповце на улице Командарма Белова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2106, допустил столкновение с тремя припаркованными транспортными средствами — автомашинами Nissan Qashqai, Daewoo Gentra и Hyundai Tucson. Водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.