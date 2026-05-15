В Коми из поврежденного трубопровода вытекло около 5 куб. м нефти

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. Около 5 куб. м нефтесодержащей жидкости вылилось из поврежденного коррозией трубопровода в Печорском районе Республики Коми. Загрязнено около одного гектара площади, часть нефтепродуктов попала в прилегающее болото, сообщила пресс-служба Минприроды региона.
«Загрязнение общей площадью около 1 га зафиксировано на территории Зеленоборского участкового лесничества [в Печорском районе Коми]. Ориентировочный объем нефтесодержащей жидкости, вылившейся из нефтепровода, составляет около 5 куб. м. Часть нефтепродуктов попала в прилегающее к трубопроводу болото», — говорится в сообщении.
По данным министерства, 13 мая поступила информация о разгерметизации нефтепровода на нефтесборном коллекторе Южно-Сотчемьюского месторождения компании «Косьюнефть».
Принимаются меры по локализации нефтяного загрязнения. 15 мая состоялся выезд муниципальной комиссии на территорию. Компания «Косьюнефть» представила план мероприятий по ликвидации последствий разлива. Очистку намерены завершить до 1 июня.
Организована локализация разлива и ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения, добавили в Минприроды Коми.
Ранее ГУ МЧС РФ по Коми сообщило о нефтеразливе «в результате язвенной коррозии трубопровода». Трубопровод оперативно остановили, поврежденный участок перекрыли. Угроза попадания в водные объекты отсутствует, отмечали в региональном главке МЧС.