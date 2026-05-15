Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгороде увеличилось до девяти человек

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что 19-летний молодой человек получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног и находится на лечении в больнице.
— Трое пострадавших были доставлены в белгородскую больницу № 2, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медпомощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался, — добавили в оперштабе.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали возгорание.