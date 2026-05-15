Деньги на залог для Ермака попросили у актера Шона Пенна

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что для сбора средств на залог бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку якобы пытались обратиться за помощью к американскому актеру и режиссеру Шону Пенну.
По его словам, инициаторы рассчитывали на поддержку со стороны голливудской звезды из-за его давних контактов с украинским политиком.
Ранее Ермак неоднократно называл Пенна своим другом, а после ухода с должности несколько раз посещал вместе с ним украинских военных. Как утверждает Железняк, актеру сообщили, что его знакомый оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи.
При этом депутат отметил, что в итоге деньги от Шона Пенна так и не поступили. По его словам, процесс сбора средств на залог столкнулся с серьезными трудностями из-за неоднозначной репутации бывшего главы офиса.
Напомним, Ермаку предъявили обвинение в легализации суммы, превышающей 460 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд принял решение о его аресте, установив залог в размере 3,1 миллиона долларов.