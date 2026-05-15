Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги на залог для Ермака попросили у актера Шона Пенна

Деньги на залог для экс-главы офиса Зеленского попросили у американского актера и режиссера Шона Пенна.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что для сбора средств на залог бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку якобы пытались обратиться за помощью к американскому актеру и режиссеру Шону Пенну.

По его словам, инициаторы рассчитывали на поддержку со стороны голливудской звезды из-за его давних контактов с украинским политиком.

Ранее Ермак неоднократно называл Пенна своим другом, а после ухода с должности несколько раз посещал вместе с ним украинских военных. Как утверждает Железняк, актеру сообщили, что его знакомый оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи.

При этом депутат отметил, что в итоге деньги от Шона Пенна так и не поступили. По его словам, процесс сбора средств на залог столкнулся с серьезными трудностями из-за неоднозначной репутации бывшего главы офиса.

Напомним, Ермаку предъявили обвинение в легализации суммы, превышающей 460 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд принял решение о его аресте, установив залог в размере 3,1 миллиона долларов.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше