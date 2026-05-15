Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 мая, сообщил об отражении атаки еще двух украинских беспилотников, направлявшихся к столице.
— Силами ПВО Минобороны были уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, — написал он в канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
В этот же день в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.
Утром 15 мая в Минобороны России сообщили, что российские военные за ночь сбили 355 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ.