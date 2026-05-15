Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили двенадцатый украинский БПЛА, который летел на Москву. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом в тот же день сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что 19-летний молодой человек получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног и находится на лечении в больнице.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали возгорание.

