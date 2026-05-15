Мужчина пострадал от атаки FPV-дрона на машину в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами село Нечаевка Белгородского округа. В результате налёта пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон поразил автомобиль, в котором находился мужчина. Оперативный штаб по Белгородской области сообщил об этом инциденте.

Мужчина получил слепые осколочные ранения спины. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и транспортировала пострадавшего в областную клиническую больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль после удара полностью сгорел.

Ранее в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области от детонации дрона пострадали четверо местных жителей. Среди раненых оказались мужчина и три женщины. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести.

