Мужчина пострадал от атаки FPV-дрона на машину в Белгородской области

Мужчина получил слепые осколочные ранения спины. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и транспортировала пострадавшего в областную клиническую больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль после удара полностью сгорел.
Ранее в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области от детонации дрона пострадали четверо местных жителей. Среди раненых оказались мужчина и три женщины. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести.
