Авария произошла на Садовой-Черногрязской улице в Москве

ДТП произошло на Садовой-Черногрязской улице. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Авария произошла на Садовой-Черногрязской улице, в районе дома № 22, строение 2. Движение в районе ДТП затруднено на 1,7 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В тот же день ДТП с последующим опрокидыванием машины произошло на Варшавском шоссе в районе дома 39. В связи с произошедшим движение в центр города было затруднено на 2,3 километра.
Ранее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного подростка. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.