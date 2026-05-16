Еще пять жителей Белгородской области пострадали при налете дронов

Позднее оперштаб сообщил, что еще один FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Нечаевка. Пострадал один человек. «Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу… Машина сгорела», — указано в сообщении оперативного штаба.