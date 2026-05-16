Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще пять жителей Белгородской области пострадали при налете дронов

В селе Солдатское Белгородской области четыре человека пострадали из-за детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб региона. Все раненые госпитализированы. Из-за налета дронов в Солдатском повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор.

В селе Солдатское Белгородской области четыре человека пострадали из-за детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб региона. Все раненые госпитализированы. Из-за налета дронов в Солдатском повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор.

Позднее оперштаб сообщил, что еще один FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Нечаевка. Пострадал один человек. «Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу… Машина сгорела», — указано в сообщении оперативного штаба.

Всего 15 мая в Белгородской области из-за налета дронов и беспилотников пострадали 15 человек.