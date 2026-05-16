В ЛНР продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей из лесной могилы

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: МИД России

«Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются — ред.) причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», — сказал РИА Новости Мирошник.

РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также ведут работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.

