Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ, направлявшихся к Москве. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Средства ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
15 мая четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали пожар.
В тот же день в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.