Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Тем временем украинские беспилотники атаковали и другие регионы. В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате удара БПЛА пострадали два человека. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что 45-летняя женщина получила осколочные ранения плеча и бедра. Её супруг также пострадал.