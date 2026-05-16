Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Тем временем украинские беспилотники атаковали и другие регионы. В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате удара БПЛА пострадали два человека. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что 45-летняя женщина получила осколочные ранения плеча и бедра. Её супруг также пострадал.
