Мужчину арестовали за попытку поджога кафе в Приморье

В Большом Камне около 1:30 ночи 19 апреля один из гостей начал вести себя неадекватно, ругался с персоналом и другими отдыхающими. После угроз мужчина уехал на автомобиле, но вскоре вернулся обратно и принялся поливать легковоспламеняющейся смесью стены здания. Работники выбежали, чтобы его остановить. В ответ он плеснул опасную жидкость прямо на них, а затем попытался сбежать. Люди сами задержали мужчину и передали его прибывшим сотрудникам ППС.