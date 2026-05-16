Мужчину арестовали за попытку поджога кафе в Приморье

В Приморье мужчина попытался сжечь кафе вместе с сотрудниками. Он облил здание и людей горючей жидкостью, однако работникам удалось предотвратить пожар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В Большом Камне около 1:30 ночи 19 апреля один из гостей начал вести себя неадекватно, ругался с персоналом и другими отдыхающими. После угроз мужчина уехал на автомобиле, но вскоре вернулся обратно и принялся поливать легковоспламеняющейся смесью стены здания. Работники выбежали, чтобы его остановить. В ответ он плеснул опасную жидкость прямо на них, а затем попытался сбежать. Люди сами задержали мужчину и передали его прибывшим сотрудникам ППС.
«Благодаря оперативным и решительным действиям персонала заведения поджога не произошло. Сотрудники кафе задержали мужчину и передали его прибывшему наряду полиции», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Следователи завели уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Нападавшего уже отправили под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить точные мотивы и все обстоятельства ночного нападения.