Оператор БПЛА из СБУ заочно получил пожизненный срок за теракт на Брянщине

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор 26-летнему украинскому военнослужащему Дмитрию Примакову, который служил оператором беспилотных летательных аппаратов в пограничной комендатуре быстрого реагирования. Он признан виновным в совершении теракта на территории Брянской области в конце октября 2025 года.

Источник: Life.ru

«Суд заочно назначил Примакову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбытием части назначенного наказания в тюрьме сроком на семь лет, а остальной части в исправительной колонии особого режима», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

30 октября 2025 года Примаков, находясь на позиции в Черниговской области Украины, осуществил запуск и дистанционное пилотирование беспилотника «Лелека-100М2», к которому было прикреплено взрывное устройство с поражающими элементами. Дрон атаковал район двух сёл в Брянской области. В результате теракта погиб один человек.

Кроме того, действия украинского военного создали опасность гибели военнослужащих ВС РФ и мирных граждан, а также дестабилизировали служебную деятельность российских военных по защите территориальной целостности страны.

Ранее Life.ru писал, что командир ВСУ Николай Дзяман* заочно приговорён к пожизненному заключению за сбитый российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Преступление было совершено в 2024 году.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

