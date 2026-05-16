Трое полицейских в Дагестане получили по шесть лет за убийство участника СВО

— Судья Советского районного суда Махачкалы вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве участника СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции. Каждый из них получил по шесть лет лишения свободы, — написал он в своем Telegram-канале.