Трое полицейских в Дагестане получили по шесть лет за убийство участника СВО

Суд в Махачкале приговорил к шести годам тюрьмы трех полицейских по делу о гибели участника спецоперации в отделе полиции. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
— Судья Советского районного суда Махачкалы вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве участника СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции. Каждый из них получил по шесть лет лишения свободы, — написал он в своем Telegram-канале.
Хадулаев добавил, что четвертый фигурант решил отправиться на спецоперацию и погиб там летом 2025 года.
Последние минуты жизни Ахмеда Джабраилова в Советском РОВД Махачкалы запечатлела видеокамера. Записи разместил в соцсети «ВКонтакте» Шамиль Хадулаев.
Пресс-служба МВД по Дагестану сообщала, что 9 июля 2024 года был задержан 48-летний мужчина в неадекватном состоянии. Он бегал по крыше с ножом в руках. В отделе полиции задержанный умер.