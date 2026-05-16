Убийцу полицейского на Украине застрелили после попытки взорвать лесников

«Полицейский спецназ Хмельницкой области ликвидировал вооружённого преступника, который после убийства полицейского сбежал в лесополосу и пытался гранатой подорвать автомобиль лесников», — указано в сообщении.
В полиции добавили, что лесники не пострадали. Силовики выехали в лесополосу, но когда нападавший увидел бронеавтомобиль, он снова открыл стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов ответили огнём.
Напомним, мужчина открыл стрельбу по полицейским почти сразу после остановки автомобиля. Нацполиция пыталась проверить документы. В этот момент завязалась перестрелка. Один сотрудник погиб. Ещё один получил ранения.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.