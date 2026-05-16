Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу полицейского на Украине застрелили после попытки взорвать лесников

Сотрудники полицейского спецназа Хмельницкой области ликвидировали вооружённого мужчину, который застрелил полицейского и попытался скрыться в лесополосе. Спецоперация по его задержанию завершилась смертью нападавшего. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции.

Источник: Life.ru

«Полицейский спецназ Хмельницкой области ликвидировал вооружённого преступника, который после убийства полицейского сбежал в лесополосу и пытался гранатой подорвать автомобиль лесников», — указано в сообщении.

В полиции добавили, что лесники не пострадали. Силовики выехали в лесополосу, но когда нападавший увидел бронеавтомобиль, он снова открыл стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов ответили огнём.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по полицейским почти сразу после остановки автомобиля. Нацполиция пыталась проверить документы. В этот момент завязалась перестрелка. Один сотрудник погиб. Ещё один получил ранения.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.