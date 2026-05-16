В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

Вооруженные силы Украины дроном атаковали автомобиль в селе Нечаевка под Белгородом, ранен мирный житель.

Источник: Аргументы и факты

В селе Нечаевка Белгородского округа произошла атака беспилотника на автомобиль, в результате которой пострадал мирный житель. Об инциденте сообщили представители регионального оперативного штаба.

По имеющейся информации, удар был нанесен с использованием FPV-дрона. Мужчина получил осколочные ранения спины и был оперативно передан медикам для оказания помощи.

Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, где ему оказывают необходимое лечение. Его состояние уточняется, медицинские службы продолжают работу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

