В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

В селе Нечаевка Белгородского округа произошла атака беспилотника на автомобиль, в результате которой пострадал мирный житель. Об инциденте сообщили представители регионального оперативного штаба.
По имеющейся информации, удар был нанесен с использованием FPV-дрона. Мужчина получил осколочные ранения спины и был оперативно передан медикам для оказания помощи.
Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, где ему оказывают необходимое лечение. Его состояние уточняется, медицинские службы продолжают работу.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.