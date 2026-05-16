Лантратова: Изъятые у насиловавшей сына-инвалида матери дети в безопасности

Уполномоченный незамедлительно направила обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В ходе проверки факты подтвердились. Возбуждено уголовное дело.
«Самое главное сейчас — дети в безопасности. Органы опеки изъяли их у матери. С ними работают специалисты», — написала Лантратова в своём телеграм-канале.
По данным омбудсмена, многодетная мать с 2019 по 2022 год состояла на учёте в органах профилактики за злоупотребление спиртными напитками.
Лантратова держит ситуацию на личном контроле и находится на связи с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Светланой Семёновой.
Напомним, громкая история потрясла Иркутскую область. Многодетная мать из села Нижняя Слобода вместе с сожителем записала на видео, как занимается групповым оральным сексом с шестилетним ребёнком-инвалидом. Возбуждено уголовное дело.
