Приговор посмертно осужденного Хачатуряна обжалуют в кассации

В феврале 2020 года следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению этого постановления незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась СК с июня 2019 года по февраль 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми, систематически бил и унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.