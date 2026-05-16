Приговор посмертно осужденного Хачатуряна обжалуют в кассации

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Защита Михаила Хачатуряна попросила кассацию вернуть на пересмотр для оправдания и реабилитации обвинительный приговор, согласно которому мужчина посмертно признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, материалы дела пока не направлены во Второй кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения.
«Обжаловано в кассации», — говорится в материалах.
Жалоба от родственников Хачатуряна с аналогичными требованиями признать приговор Бутырского суда Москвы незаконным, отменить его и реабилитировать убитого уже была отклонена в апелляционной инстанции 10 ноября 2025 года в Мосгорсуде. Решение районного суда от 21 апреля 2025 года вступило в законную силу. Апелляция вслед за первой инстанцией признала, что Хачатурян совершил все вмененные ему посмертно преступления.
Вместе с тем ранее после оглашения приговора в районном суде родная сестра Хачатуряна заявила ТАСС, что в дальнейшем будет добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших в свою очередь заявляли агентству, что защиту и девушек решение столичного суда устраивает, поэтому они обжаловать не стали ни в районном суде, ни в апелляции.
Кроме того, один из адвокатов сестер, которые были признаны потерпевшей стороной по этому делу, отметил ранее в беседе с ТАСС, что принятое судом первой инстанции решение говорит о том, что девушки действовали в целях самообороны. Дело в отношении Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям минувшим летом.
Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент преступления.
В феврале 2020 года следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению этого постановления незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась СК с июня 2019 года по февраль 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми, систематически бил и унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.