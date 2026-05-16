Россиянка попала в психбольницу в Таиланде после расставания с тайцом

Россиянка попала в психиатрическую больницу в Таиланде из-за болезни на фоне расставания с местным жителем. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.
Уточняется, что девушка попала в психбольницу еще в апреле. На фоне расставания с тайским возлюбленным она вышла на улицу без одежды, заскочила в чужую машину, заперлась изнутри и начала крушить салон. Владелец автомобиля обратился в полицию, после чего россиянку увезли в специализированное психиатрическое учреждение в Сураттхани.
По словам волонтера, через три недели девушку выписали. Но к этому времени у нее истекла виза. Также у гражданки РФ образовался долг в больнице, неуплата которого в Таиланде приравнивается к краже. Кроме того, в полиции заведено дело о порче машины.
Шерстобоева рассказала, что девушка теперь просит помощи, в ином случае ее ждет до двух лет тюрьмы, сообщает «Российская газета».
Россиянин по имени Андрей 1 мая обратился в больницу в Бангкоке из-за проблем с пищеварением, принял прописанное ему обезболивающее средства и перестал выходить на связь. На момент публикации материала мужчину ищут уже более недели. Об этом 9 мая сообщила Baza.