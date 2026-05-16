ФСБ пресекла поставку 100 кг гашиша в лесу Красногорска

«Сотрудники ФСБ в подмосковном Красногорске пресекли поставку наркотического средства гашиш массой не менее 100 килограммов», — приводит комментарий источника РИА «Новости».
Накроторговцев задержали с поличным, когда те вытащили наркотик из тайника в лесополосе. Задержанными оказались двое ранее судимых уроженцев Калининграда. Мужчины намеревались передать наркотик заказчикам. Теперь им предстоит ответить перед законом.
Ранее ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. При обыске силовики изъяли готовые дозы и ёмкости с прекурсорами. Общий объём жидкости составил более 700 литров.
