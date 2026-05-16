Новосибирца осудили за кибератаки на храм, клиники и научные институты

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который с мая 2022 года по 2024 год с помощью найденной в интернете программы взламывал IP-камеры, домофоны и сайты в девяти городах, включая Новосибирск, Челябинск, Уфу, Иркутск и Екатеринбург, сообщили в прокуратуре Кировского района.
Как установило следствие, злоумышленник получал доступ к системам, чтобы устраивать провокации: писал оскорбительные сообщения на бегущей строке домофона, транслировал непристойные видео на экраны магазинов и включал нецензурные голосовые сообщения в стоматологиях.
Среди пострадавших — храм в Новосибирске, гимназия в Екатеринбурге, а также Институт математики и Федеральный НИИ информационных и вычислительных систем СО РАН. Свидетель сообщил о взломах в полицию, после чего у хакера изъяли компьютер.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Новосибирска и конфискацией компьютера.