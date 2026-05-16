Приставы взыщут долги по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
Материалы о кредитной задолженности спортсменки поступили приставам из волгоградского суда 13 мая. В них сказано, что она не уплатила в установленный срок кредит. В связи с этим на нее было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7187 рублей, передает ТАСС.
Исинбаева является чемпионкой 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, на ее счету также бронзовая медаль Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 метра).
Уехавшая за границу Елена Исинбаева накопила долгов на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Ей грозят блокировка счетов и суды с энергетической компанией. Ранее она была майором ВС России, заслуженной спортсменкой РФ и доверенным лицом российского президента Владимира Путина, но отреклась от всех этих званий после начала СВО на Украине. Как Исинбаева живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».