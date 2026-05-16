Приставы взыщут долги по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой

Уехавшая за границу Елена Исинбаева накопила долгов на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Ей грозят блокировка счетов и суды с энергетической компанией. Ранее она была майором ВС России, заслуженной спортсменкой РФ и доверенным лицом российского президента Владимира Путина, но отреклась от всех этих званий после начала СВО на Украине. Как Исинбаева живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».