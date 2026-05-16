Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке атомной электростанции «Онагава», расположенной в японской префектуре Мияги, обнаружена утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества. Инцидент произошёл накануне днём в турбинном отсеке.

Источник: Life.ru

По данным компании-оператора Tohoku Electric Power, жидкость вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент происшествия реактор не работал, что снизило риски.

Оператор станции подчеркнул, что утечка не нанесла ущерба окружающей среде — жидкость не попала за пределы здания.

«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — сообщили в компании.

При этом в Tohoku Electric Power отметили, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, не имеет никакого отношения к утечке.

Ранее Life.ru писал, что в воздухе трёх финских городов — Рованиеми, Куопио и Иматры — были обнаружены радиоактивные частицы. По данным Управления по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), концентрация веществ низка и не представляет опасности для людей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.