На японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивной жидкости

По данным компании-оператора Tohoku Electric Power, жидкость вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент происшествия реактор не работал, что снизило риски.
Оператор станции подчеркнул, что утечка не нанесла ущерба окружающей среде — жидкость не попала за пределы здания.
«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — сообщили в компании.
При этом в Tohoku Electric Power отметили, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, не имеет никакого отношения к утечке.
Ранее Life.ru писал, что в воздухе трёх финских городов — Рованиеми, Куопио и Иматры — были обнаружены радиоактивные частицы. По данным Управления по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), концентрация веществ низка и не представляет опасности для людей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.