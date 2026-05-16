Пенсионерка получила травму при падении с аварийной лестницы во Владивостоке

Сахалинская, 44 — это административное здание, наиболее крупная организация в нём — офис «Сбера». Клиенты банка, в том числе старики, которые приходят в кассу за пенсией, вынуждены подниматься в отделение по лестницам, ступени которых рассыпались, местами обнажая торчащую арматуру.
На этой неделе на лестнице получила травму 88-летняя пенсионерка. Пытаясь вскарабкаться к входу в банк, старушка схватилась за ветхие перила, фрагмент которых упал вместе с пенсионеркой. Пожилая женщина получила травму руки.
По словам очевидицы, которая отвезла старушку в травматологический пункт, а оттуда — в городскую больницу № 2, пенсионерке потребовалось наложение швов на рану.
«Администрация города, соответствующие службы, руководство Сбера, что ещё должно произойти, чтобы появились две новые, отремонтированные лестницы, по которым смогут безопасно передвигаться клиенты банка и жители района?» — недоумевают горожане.
Отметим, что в этом году во Владивостоке было уже два случая травмирования пешеходов при падении с аварийных лестниц — на улицах Сафонова и Добровольского. Инцидентами заинтересовалась прокуратура. На фоне этих несчастных случаев в социальных сетях распространили информацию о неудовлетворительном состоянии лестницы, ведущей к подземному переходу у автобусной остановки «Картинная галерея», прокуратура отреагировала тоже. Разрушенную лестницу к железнодорожной станции «Мыс Чуркин» начали ремонтировать проактивно — надзорное ведомство вмешаться не успело.