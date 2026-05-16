Пенсионерка получила травму при падении с аварийной лестницы во Владивостоке

Отметим, что в этом году во Владивостоке было уже два случая травмирования пешеходов при падении с аварийных лестниц — на улицах Сафонова и Добровольского. Инцидентами заинтересовалась прокуратура. На фоне этих несчастных случаев в социальных сетях распространили информацию о неудовлетворительном состоянии лестницы, ведущей к подземному переходу у автобусной остановки «Картинная галерея», прокуратура отреагировала тоже. Разрушенную лестницу к железнодорожной станции «Мыс Чуркин» начали ремонтировать проактивно — надзорное ведомство вмешаться не успело.