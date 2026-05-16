Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка получила травму при падении с аварийной лестницы во Владивостоке

Жители микрорайона бухты Тихой во Владивостоке требуют восстановления муниципальных лестниц, ведущих к дому № 44 по улице Сахалинской, сообщает ИА DEITA.RU. Проблему освещают в социальных сетях.

Источник: ДЕЙТА

Сахалинская, 44 — это административное здание, наиболее крупная организация в нём — офис «Сбера». Клиенты банка, в том числе старики, которые приходят в кассу за пенсией, вынуждены подниматься в отделение по лестницам, ступени которых рассыпались, местами обнажая торчащую арматуру.

На этой неделе на лестнице получила травму 88-летняя пенсионерка. Пытаясь вскарабкаться к входу в банк, старушка схватилась за ветхие перила, фрагмент которых упал вместе с пенсионеркой. Пожилая женщина получила травму руки.

По словам очевидицы, которая отвезла старушку в травматологический пункт, а оттуда — в городскую больницу № 2, пенсионерке потребовалось наложение швов на рану.

«Администрация города, соответствующие службы, руководство Сбера, что ещё должно произойти, чтобы появились две новые, отремонтированные лестницы, по которым смогут безопасно передвигаться клиенты банка и жители района?» — недоумевают горожане.

Отметим, что в этом году во Владивостоке было уже два случая травмирования пешеходов при падении с аварийных лестниц — на улицах Сафонова и Добровольского. Инцидентами заинтересовалась прокуратура. На фоне этих несчастных случаев в социальных сетях распространили информацию о неудовлетворительном состоянии лестницы, ведущей к подземному переходу у автобусной остановки «Картинная галерея», прокуратура отреагировала тоже. Разрушенную лестницу к железнодорожной станции «Мыс Чуркин» начали ремонтировать проактивно — надзорное ведомство вмешаться не успело.